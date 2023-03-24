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1 час назад

Украину предупредили о последствиях роста внутреннего долга

Lenta.ru

Рост внутреннего долга Украины на фоне рекордного увеличения внешнего кредитования грозит серьезными последствиями. Об этом заявил японский аналитик Есукэ Цутида в материале для JB Press.

Украину предупредили о последствиях роста внутреннего долга
Фото: ТАССТАСС

Цутида заявил, что увеличение военных расходов чудовищно повлияло на финансовую систему Украины. В результате быстрого роста бюджетного дефицита непогашенный долг Киева в 2022 году составил 128 миллиардов долларов. Сейчас страна зависит от международной поддержки, при этом просьбы о новых пакетах помощи стали мантрой.

При этом внутренний долг правительства Украины в прошлом году составил 39,6 миллиарда долларов, большая часть средств приходится на «военные облигации», выпускаемые Центробанком страны.

«Но выпускать их бесконечно нельзя. Скоро Киев достигнет предела», — предупредил эксперт.

Экономика,Правительство Украины,
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