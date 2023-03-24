В Германии сравнили газ из США и России

«Через два трубопровода в Германию поступал недорогой природный газ из РФ. Однако из-за диверсии такой возможности больше нет. <…> С другой стороны, сейчас импортируем из Соединенных Штатов Америки много СПГ, который намного дороже и хуже [российского] с точки зрения экологии», — сказал Хунко в интервью китайской газете Global Times.