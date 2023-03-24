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29 минут назад

В Германии признали, что газ из США хуже российского

Ura.Ruиещё 2

Импортируемый Германией из США сжиженный природный газ (СПГ) оказался значительно дороже и хуже российских энергоносителей. Об этом заявил депутат германского парламента Андрей Хунко.

В Германии сравнили газ из США и России
Фото: ТАССТАСС

«Через два трубопровода в Германию поступал недорогой природный газ из РФ. Однако из-за диверсии такой возможности больше нет. <…> С другой стороны, сейчас импортируем из Соединенных Штатов Америки много СПГ, который намного дороже и хуже [российского] с точки зрения экологии», — сказал Хунко в интервью китайской газете Global Times.

Диверсии на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Газовый оператор зафиксировал утечку газа на обеих нитках газопровода. Проверка показала, что было совершено четыре взрыва. Американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование, которое подтвердило причастность США к диверсиям. В частности, Германия нашла украинский след во взрыве газопроводов. В Кремле усомнились в правдивости этой версии. Власти Киева заявили, что не имеют отношения к теракту, пишет МК.

Экономика,Сеймур Херш,
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