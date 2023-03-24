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44 минуты назад

Россия может приостановить экспорт подсолнечного масла

Лера Букина

Минсельхоз готовится дать производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы рекомендацию отказаться от поставок своей продукции на экспорт в связи с резким падением мировых цен.

РФ может приостановить экспорт подсолнечного масла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ближайшие дни будет проведено совещание с представителями этих сегментов по данному вопросу. Озвучила планы накануне замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Как заявили источники газеты, она присутствовала на совещании. Подчеркивалось, что за последние полторы недели цены на подсолнечное масло упали с $1100 до $800 за 1 т, подсолнечника – с $600 до $395 за 1 т.

По словам одного из экспортеров растительного масла, в ходе совещания действительно будут обсуждать вопрос ограничения внешних поставок.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на логистическую компанию Logistic OS, сообщило об увеличении почти вдвое экспорта пшеницы из России в январе-феврале в сравнении с таким же периодом 2022 года.

Летом прошлого года глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев не исключил снижения планов по экспорту зерна в сезоне 2022–2023 годов. Он объяснил это тем, что объемы собранного урожая на тот момент были меньше, чем годом ранее.

Экономика,Оксана Лут,Дмитрий Патрушев,
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