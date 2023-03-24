РФ может приостановить экспорт подсолнечного масла

Минсельхоз готовится дать производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы рекомендацию отказаться от поставок своей продукции на экспорт в связи с резким падением мировых цен.

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В ближайшие дни будет проведено совещание с представителями этих сегментов по данному вопросу. Озвучила планы накануне замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Как заявили источники газеты, она присутствовала на совещании. Подчеркивалось, что за последние полторы недели цены на подсолнечное масло упали с $1100 до $800 за 1 т, подсолнечника – с $600 до $395 за 1 т.

По словам одного из экспортеров растительного масла, в ходе совещания действительно будут обсуждать вопрос ограничения внешних поставок.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на логистическую компанию Logistic OS, сообщило об увеличении почти вдвое экспорта пшеницы из России в январе-феврале в сравнении с таким же периодом 2022 года.