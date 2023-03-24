Поляков призвали не ужинать для экономии электричества

В Польше граждан призвали не греть ужин в микроволновке и не запускать стирку белья в вечернее время для улучшения энергетического баланса страны, такие рекомендации дает сайт www.energetycznykompas.pl.

Полякам рассказали о том, какое отношение имеют «энергетические часы пик» к безопасности страны. Дело в том, что когда жители включают бытовые приборы «в 15 миллионах польских домохозяйств», спрос на электроэнергию значительно возрастает и электростанции вынуждены работать на износ, выбрасывая в окружающую среду огромное количество углекислого газа, информирует издание.

Чтобы снизить риск отключения электроэнергии в такие часы пик и, следовательно, сэкономить на оплате электричества, гражданам, в частности, посоветовали готовить еду ночью, чтобы экономить на электроэнергии, уменьшать температуру электрических радиаторов и тепловых насосов, а также выключать из сети неиспользуемые устройства.

Ранее в Польше запретили заряжать телефоны в офисах для экономии электричества.