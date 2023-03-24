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14 минут назад

Песков оценил введение Казахстаном системы для борьбы с обходом санкций

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил введение Казахстаном системы для борьбы с обходом санкций давлением США. Об этом он сообщил журналистам.

Кремль высказался о борьбе Казахстана с обходом санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, западные страны оказывают давление на целый ряд государств, которые «не присоединяются к незаконным ограничениям в адрес нашей страны».

«Это требует внимания с нашей стороны и стороны этих государств. Мы продолжаем с партнерами тесные контакты, чтобы минимизировать риски», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Казахстан с апреля введет систему для борьбы с обходом западных санкций при поставках в Россию.

Таким образом Казахстан хочет продемонстрировать западным странам, что не помогает России обходить санкции через систему параллельного импорта.

Как сообщает портал, Астана не планирует ограничивать торговлю с Россией, но и идти на санкционные риски также не намерена.

Также сообщалось, что в последние недели российские компании стали более активно просить своих казахстанских партнеров помочь им с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров.

Экономика,Дмитрий Песков,
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