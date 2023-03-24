Избран новый президент банка БРИКС

Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф избрана новым президентом созданного странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) Нового банка развития, на этом посту она сменила бразильца Маркуса Троихо. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном сайте финансового учреждения.

"24 марта 2023 года Советом управляющих Нового банка развития единогласно была избрана Дилма Вана Руссефф в качестве президента банка. В должность вступила немедленно в соответствии со статьями соглашения по Новому банку развития и процедурами выборов президента", - указывается в сообщении.

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10 марта пресс-служба НБР объявила, что Маркус Троихо досрочно прекратит выполнять обязанности президента банка до 24 марта, а затем Советом управляющих будет избран новый глава НБР, которого выдвинет Бразилия в рамках выполнения действующего поочередного мандата, истекающего 6 июля 2025 года. Президент НБР избирается Советом управляющих банка по представлению одного из государств-учредителей в порядке ротации сроком на пять лет. Маркус Троихо занял эту должность в 2020 году.

В начале февраля бразильская газета "Эстаду ди Сан-Паулу" сообщила, что очередным главой Нового банка развития станет экс-президент Бразилии Дилма Руссефф. По ее информации, предложение нового правительства южноамериканского государства о ее назначении на место главы финансового учреждения бразильца Маркуса Троихо, который является ставленником предшественника социалиста Луиса Инасиу Лулы да Силвы консерватора Жаира Болсонару, было положительно встречено партнерами Бразилиа. Она будет занимать этот пост до окончания текущего бразильского мандата в руководстве банка в 2025 году. Троихо же, пишет газета, было предложено подать в отставку и перейти на работу в администрацию штата Сан-Паулу, губернатором которого является один из экс-министров правительства Болсонару.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.