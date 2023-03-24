Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

В Молдавии назвали последствия выхода из СНГ

Елена Прошина

Выход Молдавии из СНГ приведет к очередному экономическому кризису, особенно в аграрном секторе. Такое заявление сделал вице-премьер, глава Минсельхоза республики и зампредседателя правящей партии «Действие и солидарность» Владимир Боля. Его слова приводит «РИА Новости».

В Молдавии назвали последствия выхода из СНГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Боля назвал заявления о выходе из СНГ «политизированными», что «очень плохо» для экономики Молдавии. Он уверен, что данное решение «обернется очередным экономическим кризисом, прежде всего в аграрном секторе».

«Я представляю сельхозпроизводителей, поэтому знаю, что говорю. Ведь в Евросоюз должна войти вся Молдавия, и там жесткая конкуренция среди аграриев, из которых за десятилетие три миллиона обанкротились», — отметил вице-премьер.

Он добавил, что фермеры Молдавии пока не успели полностью переориентироваться на Запад и рынки России и СНГ по-прежнему остаются для них приоритетным. В частности, в феврале 2022 года в РФ было экспортировано 98% яблок из республики.

Также Боля указал, что процессы интеграции Молдавии в ЕС не мешают ей оставаться членом СНГ. В связи с этим он назвал призывы политиков любой ценой покинуть СНГ «незрелыми».

Экономика,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий