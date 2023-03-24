В Молдавии назвали последствия выхода из СНГ

Выход Молдавии из СНГ приведет к очередному экономическому кризису, особенно в аграрном секторе. Такое заявление сделал вице-премьер, глава Минсельхоза республики и зампредседателя правящей партии «Действие и солидарность» Владимир Боля. Его слова приводит «РИА Новости».

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Боля назвал заявления о выходе из СНГ «политизированными», что «очень плохо» для экономики Молдавии. Он уверен, что данное решение «обернется очередным экономическим кризисом, прежде всего в аграрном секторе».

«Я представляю сельхозпроизводителей, поэтому знаю, что говорю. Ведь в Евросоюз должна войти вся Молдавия, и там жесткая конкуренция среди аграриев, из которых за десятилетие три миллиона обанкротились», — отметил вице-премьер.

Он добавил, что фермеры Молдавии пока не успели полностью переориентироваться на Запад и рынки России и СНГ по-прежнему остаются для них приоритетным. В частности, в феврале 2022 года в РФ было экспортировано 98% яблок из республики.