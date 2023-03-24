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34 минуты назад

Поставки нефти по «Дружбе» в Европу сократились втрое в феврале

Елена Прошина

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в европейские страны в феврале 2023 года сократились в три раза относительно февраля 2022 года, составив свыше 900 тысяч тонн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в Минэнерго РФ.

Поставки российской нефти по «Дружбе» в Европу рухнули
Фото: ТАССТАСС

В издании уточнили, что общий объем февральских поставок составил 939,3 тысяч тонн. Собеседники «Ведомостей» объяснили их сокращение снижением экспорта российской нефти в Германию, Польшу и Словакию.

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При этом отмечается, что в феврале 2023 года РФ нарастила на 55,8% поставки топлива в Чехию до 405 тысяч тонн. Экспорт в Словакию наоборот упал вдвое до 215 тысяч тонн, а в Венгрию снизился на 16% до 319,6 тысяч тонн. Поставки в Германию и Польшу и вовсе полностью прекратились.

Экономика,Минэнерго России,
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