Поставки российской нефти по «Дружбе» в Европу рухнули

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в европейские страны в феврале 2023 года сократились в три раза относительно февраля 2022 года, составив свыше 900 тысяч тонн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в Минэнерго РФ .

При этом отмечается, что в феврале 2023 года РФ нарастила на 55,8% поставки топлива в Чехию до 405 тысяч тонн. Экспорт в Словакию наоборот упал вдвое до 215 тысяч тонн, а в Венгрию снизился на 16% до 319,6 тысяч тонн. Поставки в Германию и Польшу и вовсе полностью прекратились.