Восточный экономический форум снова перенесли

Он состоится 10-13 сентября 2023 года. Как сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, обновлённые даты утвердили с учётом графиков проведения международных мероприятий.

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По его словам, площадка во Владивостоке объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

На форуме планируется в том числе обсудить перспективы для взаимодействия, новые инвестпроекты, развитие территорий, транспортно-логистических коридоров и инфраструктуры, а также развитие сотрудничества в сфере туризма.