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1 час назад

Восточный экономический форум снова перенесли

Говорит Москва

Он состоится 10-13 сентября 2023 года. Как сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, обновлённые даты утвердили с учётом графиков проведения международных мероприятий.

Восточный экономический форум снова перенесли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, площадка во Владивостоке объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

На форуме планируется в том числе обсудить перспективы для взаимодействия, новые инвестпроекты, развитие территорий, транспортно-логистических коридоров и инфраструктуры, а также развитие сотрудничества в сфере туризма.

Ранее сообщалось, что Восточный экономический форум в 2023 году планируется провести 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Позже мероприятие перенесли на 12-15 сентября.

Экономика,Юрий Трутнев,
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