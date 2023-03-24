Восточный экономический форум снова перенесли

Он состоится 10-13 сентября 2023 года. Как сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, обновлённые даты утвердили с учётом графиков проведения международных мероприятий.
По его словам, площадка во Владивостоке объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
На форуме планируется в том числе обсудить перспективы для взаимодействия, новые инвестпроекты, развитие территорий, транспортно-логистических коридоров и инфраструктуры, а также развитие сотрудничества в сфере туризма.
Ранее сообщалось, что Восточный экономический форум в 2023 году планируется провести 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Позже мероприятие перенесли на 12-15 сентября.