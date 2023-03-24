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1 час назад

Контейнеры с грузами для России застряли в бельгийском порту на год

Lenta.ru

Пять контейнеров индийской компании Jindal Stainless, отправленных в Россию, застряли в бельгийском порту Антверпен примерно на год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Контейнеры с грузами для России застряли в бельгийском порту на год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам представителя Jindal Stainless, в контейнерах находится около 100 метрических тонн нержавеющей стали. Контейнеры были отправлены в феврале прошлого года, однако из-за санкций Евросоюза груз был задержан.

Представитель отметил, что нержавеющая сталь не входит в санкционный список и должна быть растаможена для дальнейшей транспортировки.

В середине марта прошлого года издание DH сообщало, что около 1,5 тысяч грузовых контейнеров, предназначенных для переправки в Россию, заблокированы в бельгийских портах Антверпена и Зебрюгге.

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