Еврокомиссия планирует инвестировать замороженные российские активы, рассказала обозреватель Паола Тамма в статье для Politico. По ее данным, ЕК при этом надеется получить доход в 2,6%.

По ее словам, 28 марта группа обсудит полученную от экспертов справку, в которой содержится анализ правовых и инвестиционных аспектов применения российских средств.

В частности, в ней говорится о том, что инвестиции можно вложить в проекты с различной доходностью, в том числе, и более прибыльные. Вместе с тем, в случае ошибки, убытки могут составить порядка €4 млрд в год.