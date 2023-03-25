Стало известно о планах ЕС инвестировать замороженные активы России
Еврокомиссия планирует инвестировать замороженные российские активы, рассказала обозреватель Паола Тамма в статье для Politico. По ее данным, ЕК при этом надеется получить доход в 2,6%.
Тамма уточнила, что государства ЕС в феврале 2023 года создали группу, которая занимается исследованием юридических аспектов применения замороженных активов Банка России.
По ее словам, 28 марта группа обсудит полученную от экспертов справку, в которой содержится анализ правовых и инвестиционных аспектов применения российских средств.
В частности, в ней говорится о том, что инвестиции можно вложить в проекты с различной доходностью, в том числе, и более прибыльные. Вместе с тем, в случае ошибки, убытки могут составить порядка €4 млрд в год.
Отмечается, что возможную прибыль планируется направить на восстановление Украины.