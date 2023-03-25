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41 минуту назад

Bloomberg: Международные кредиторы Украины разрешили ей не погашать долги до 2027 года

Российская Газета

Группа официальных кредиторов Украины продлила мораторий на погашение ею долга до 2027 года, пока эта страна получает программу экстренной помощи в рамках Международного валютного фонда.

Кредиторы Украины разрешили ей не погашать долги несколько лет
Фото: ТАССТАСС

Соглашение было заключено среди других финансовых гарантий, данных группой в четверг, что является ключевым шагом к предоставлению миллиардов долларов, необходимых Украине, отмечают источники Bloomberg.

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План кредиторов следует за соглашением на уровне МВФ, заключенным ранее на этой неделе, о выделении Украине финансового пакета в размере 15,6 миллиарда долларов. Это является первым кредитом стране, находящейся в состоянии вооруженного конфликта, за 77-летнюю историю Международного валютного фонда.

Ранее сообщалось о том, что ЕС предоставил Киеву помощь с марта прошлого года в размере 67 миллиардов евро.

Экономика,Международный валютный фонд,ЕС,
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