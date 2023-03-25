Кредиторы Украины разрешили ей не погашать долги несколько лет

Группа официальных кредиторов Украины продлила мораторий на погашение ею долга до 2027 года, пока эта страна получает программу экстренной помощи в рамках Международного валютного фонда.

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Соглашение было заключено среди других финансовых гарантий, данных группой в четверг, что является ключевым шагом к предоставлению миллиардов долларов, необходимых Украине, отмечают источники Bloomberg.

План кредиторов следует за соглашением на уровне МВФ, заключенным ранее на этой неделе, о выделении Украине финансового пакета в размере 15,6 миллиарда долларов. Это является первым кредитом стране, находящейся в состоянии вооруженного конфликта, за 77-летнюю историю Международного валютного фонда.