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56 минут назад

РБК: Минфин захотел провести эксперимент с выдачей льготной ипотеки для чиновников

Газета.Ru

Министерство финансов (Минфин) намерено предложить российским властям провести эксперимент с выдачей льготной ипотеки для государственных служащих и чиновников. Данная инициатива, как предполагается, должна простимулировать их к «эффективному труду», сообщает РБК со ссылкой на проект итогового годового доклада ведомства.

Минфин предложил ввести льготную ипотеку для чиновников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С этим предложением Минфин планирует выйти в текущем году. По задумке ведомства, часть расходов на совершенствование жилищных гарантий для госслужащих должно взять на себя правительство. Данная мера должна повысить производительность и качество работы чиновников и других работников государственного сектора российской экономики.

«Совершенствование системы госгарантий на федеральной государственной гражданской службе направлено на мотивацию чиновников к долгосрочному эффективному труду. Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих», — заключается в материале.

23 марта вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о тренде по замедлению темпов выдачи ипотеки на внутреннем российском рынке недвижимости. Данная тенденция является «тревожной», в связи с чем меры по стимулированию жилищного кредитования будут обсуждаться в конце первого квартала текущего года «на уровне председателя правительства или президента».

Экономика,Марат Хуснуллин,
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