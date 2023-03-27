В Германии началась мегазабастовка на транспорте

В понедельник с полуночи в Германии началась крайне редкая для страны массовая забастовка, парализовавшая всю национальную транспортную отрасль. Работники аэропортов, железнодорожных, морских грузоперевозок, автомобильных компаний, местного транспорта намерены бастовать в течение 24 часов.

Фото: Российская газета Российская газета

Эта массовая акция является частью контекста растущей социальной напряженности в Германии, где с начала года участились забастовки из-за низкой заработной платы, в которые вовлечены сотрудники школ и больниц, работники почтовых отделений, сообщает AFP. "Мегастрайк" (мегазабастовка), как ее уже назвали немецкие СМИ, затрагивает крупнейшую экономику Европы, цены в которой растут уже более года, а инфляция в феврале достигла 8,7 процента. Профсоюзы требуют повышения заработной платы более чем на 10 процентов. Работодатели - федеральные ведомства, муниципалитеты, государственные компании - предлагают надбавку в пять процентов с двумя разовыми платежами в размере 1000 и 1500 евро.

Видео дня

Два крупнейших профсоюза Германии - EVG и Ver.di ожидают "широкой мобилизации трудящихся". Железнодорожная компания Deutsche Bahn решила полностью приостановить магистральное движение в понедельник, предупредив, что перебои также будут очень значительными. Федерация аэропортов Германии (DAV) осудила стратегию "эскалации забастовок по образцу Франции", когда дни мобилизации против пенсионной реформы следуют один за другим.

"Социальный конфликт, не имеющий последствий, - это безобидный социальный конфликт", - ответил Франк Вернеке, президент профсоюза Ver.di.

"За последние десять лет в Германии было больше забастовок, чем в предыдущие десятилетия", - отмечает Карл Бренке, эксперт экономического института DIW, опрошенный AFP.

По его словам, при особенно низком уровне безработицы с конца 2000-х годов страна страдает от нехватки рабочей силы, что делает профсоюзы "сильными" в переговорах. С середины 2010-х им удалось навязать повышение заработной платы после десятилетия, отмеченного политикой сдерживания заработной платы властями во имя конкурентоспособности. В 2015 году был зафиксирован рекорд - более двух миллионов бастующих дней в году. Реальная заработная плата систематически увеличивалась с 2014 по 2021 год, за исключением 2020-го из-за пандемии COVID-19. Импульс был нарушен инфляцией в 2022 году со снижением зарплаты на 3,1 процента. По словам Карла Вернеке, сотрудники "устали от того, что их водят за нос в коллективных переговорах".