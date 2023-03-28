Российские банки сообщили о готовности тестировать цифровой рубль

Запуск пилота с цифровым рублем на операциях с реальными клиентами начнется после принятия нормативной базы в конце апреля - мае, однако опрошенные российские банки готовы начать тестирование цифрового рубля. Об этом рассказали ТАСС в кредитных организациях.

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Начать тестирование реальных платежей с цифровым рублем планировалось с 1 апреля 2023 года, однако пакет законопроектов о цифровом рубле прошел в Госдуме только I чтение. ЦБ заявил, что тестирование начнется только после того, как будет принята нормативная база. Позднее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что начало тестирования цифрового рубля придется отложить, так как законодательная база для его проведения пока не готова, а его осуществление при экспериментальном правовом режиме не предполагается. Он отметил, что закон о цифровом рубле, вероятно, будет принят в апреле и начнет действовать в мае.

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Изначально ЦБ планировал начать тестирования с 15 банками. Затем регулятор сообщил, что 13 банков технически подтвердили свою готовность и будут участвовать в пилоте на реальных операциях с ограниченным количеством клиентов.

Высокая готовность

В Альфа-банке ТАСС сообщили, что тестирование цифрового рубля идет по плану и банк готов к проведению первых транзакций в ближайшее время. В банке "Союз" также отметили, что планируют быть готовым к запуску тестирования на реальных клиентах в установленные сроки. В кредитной организации указали, что первыми участниками проекта станут сотрудники банка в качестве физических лиц и в качестве торгово-сервисного предприятия - "Ингосстрах" ("Союз" входит в группу "Ингосстрах").

Готов принимать участие в тестировании и Росбанк. Там подчеркнули, что участвовать в пилоте будет близкая и лояльная группа людей к разработке платформы цифрового рубля, а взаимодействие систем банка с ЦБ и платформой цифрового рубля проходит гладко.

"Трудностей при взаимодействии не наблюдается. Однако мы прекрасно понимаем, что строим платформу будущего, поэтому все вопросы, связанные с взаимодействием систем с ЦБ и платформой цифрового рубля, решаются оперативно", - отметила директор по инновациям и управлению данными Росбанка Ольга Махова.

Банк "Синара" также сообщил, что успешно провел комплекс мероприятий по взаимодействию с платформой цифрового рубля ЦБ РФ и подтвердил техническую готовность приступить к запуску операций с цифровыми рублями. В банке добавили, что в мобильных приложениях на платформе Android банка "Синара" и Делобанка реализованы требуемые для запуска пилотирования сервисы и проведены базовые операции, такие как открытие кошелька цифрового рубля, пополнение кошелька, списание, получение информации о балансе кошелька, история операций по кошельку.

"Основные задача цифрового рубля - создать новые возможности для государства и бизнеса. Банки как финансовые посредники получат новую инфраструктуру для переводов с использованием цифрового рубля, в том числе трансграничных. Будут создаваться новые сервисы, стимулируя повышение уровня конкуренции за клиентов в финансовой сфере. Использование смарт-контрактов должно привести к снижению операционной нагрузки на банки и сделать прозрачными сами сделки клиентов, что не только снизит возможности нецелевого использования выделяемых целевых средств государством и бизнесом, но и однозначно упростит контроль за заключенными контрактами", - отметил директор по инновациям банка "Синара" Виталий Копысов.

О цифровом рубле

ЦБ представил в середине октября 2020 года концепцию цифрового рубля. Цифровой рубль будет представлять собой третью форму денег и будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой.