Заявления России о сокращении добычи нефти не смогли подтвердить

Россия продолжает поставлять нефть за рубеж на уровне выше трех миллионов баррелей в сутки, не снижая экспорт шестую неделю подряд. Bloomberg отмечает, что объемы поставок топлива по морю не падают ниже этой отметки, несмотря на то что ранее Россия заявила о сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.

Фото: ТАСС ТАСС

За неделю, завершившуюся 24 марта, экспорт сократился на 123 тысячи баррелей в сутки, до 3,11 миллиона баррелей. Агентство, ссылаясь на данные отслеживания судов, утверждает, что почти вся российская нефть направляется в Азию. При этом Индия наращивает экспорт и продолжает значительно обгонять Китай по закупкам топлива.

В общей сложности за неделю 28 танкеров погрузили 21,8 миллиона баррелей российской нефти, что на 850 тысяч баррелей (или четыре процента) меньше, чем на предыдущей неделе. Поступления в российский бюджет от продажи нефти за неделю оцениваются в 42 миллиона долларов (около 3,2 миллиарда рублей).

Bloomberg допускает, что партнеры России по ОПЕК+ могут поощрять одностороннее сокращение добычи топлива, поскольку в настоящее время нефть эталонного сорта Brent торгуется по 75 долларов за баррель, а от рынка ожидают избытка предложения в первом полугодии 2023-го.

О решении России уменьшить добычу нефти стало известно 10 февраля. Вице-премьер страны Александр Новак указал, что в марте страна снизит добычу топлива на 500 тысяч баррелей в сутки, и добавил, что Москва не будет продавать топливо тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка. 21 марта Россия продлила действие меры до июня текущего года.