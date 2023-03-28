Поставку первой партии российской нефти в Пакистан перенесли

Поставка первой партии сырой нефти из России в Пакистан перенесена с апреля на май. Об этом во вторник сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на источники.

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"Перенос доставки российской нефти с апреля на май связан с медленными действиями пакистанской стороны и сложностями с достижением договоренностей о цене на энергоноситель", - сказали источники.

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По их словам, Пакистан еще не приступил к выполнению договоренности с РФ о создании государственной компании Special Purpose Vehicle (SPV), которая будет отвечать за импорт российской нефти на пакистанские нефтеперерабатывающие заводы.

"Эта государственная компания также должна будет заниматься всеми вопросами, связанными с импортом и оплатой нефти из РФ. Исламабад, однако, еще не начал работу над этим планом и не зарегистрировал SPV, - сказали источники. - Из-за этой задержки поставку первой партии российской нефти в Пакистан пришлось переносить с апреля на май".

Есть сложности и с согласованием цен на российскую нефть.

"Пакистан надеется получить более высокие скидки на российскую нефть, поскольку она производит больше мазута и меньше высококачественного дизельного топлива, которое требуется стране. Это может привести к увеличению затрат на переработку и снижению стимулов к закупке сырой нефти из России", - полагают собеседники The Express Tribune.

Россия согласилась получать платежи за поставку нефти в Пакистан в трех валютах - российских рублях, китайских юанях и дирхамах ОАЭ. Государственный банк Пакистана и его российский банк-партнер рассматривают создание механизма оплаты импорта нефти в этих валютах, что стало бы значительным облегчением для Пакистана, отметили источники.