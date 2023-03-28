Бразилия выступила с инициативой насчет «Северных потоков»

Создание международной комиссии под эгидой ООН для расследования обстоятельств взрывов на «Северных потоках» помогло бы расследованию двигаться быстрее. Такое заявление сделал постоянный представитель Бразилии при ООН Рональдо Кошта Фильо, передает РИА Новости.

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Ранее Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции, предполагающий создание международной комиссии под эгидой ООН для расследования диверсии на «Северных потоках». За проект проголосовали только Россия, Китай и Бразилия. Остальные члены Совета Безопасности воздержались.

Кошта Фильо напомнил, что с момента взрыва прошло уже шесть месяцев, а виновник инцидента все еще не установлен. Он указал, что голосование Бразилии в пользу проекта не следует расценивать как критику Швеции, Дании и Германии, проводящих расследование. Бразилия лишь признает важность дополнительных усилий со стороны ООН.

Постоянный представитель Бразилии при ООН указал, что взрывы в Балтийском море представляют угрозу международной безопасности, поэтому создание комиссии для расследования обстоятельств инцидента может оказать помощь СБ.