Аналитик назвал условие для укрепления рубля

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм» назвал условия для укрепления рубля.

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По словам специалиста, сокращение дефицита бюджета России и восстановление цены на нефть марки Brent около 85 долларов за баррель положительно скажется на российской валюте.

Антонов отметил, что локальный валютный рынок низколиквидный «из-за санкций и токсичности валют недружественных стран». Из прогноза аналитика следует, что в апреле доллар с легкостью преодолеет отметку 80 рублей, а евро станет дороже 85 рублей.

Ранее Антонов заявил, что российская валюта завершила предыдущую неделю в небольшом минусе и этот тренд продолжится на следующей. Он отметил, что рубль находился под давлением на фоне низких цен на нефть.