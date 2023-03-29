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1 час назад

Товарооборот между Россией и Индией в 2022 году достиг $38,4 млрд

ТАССиещё 1

Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии, в 2022 году товарооборот между странами достиг $38,4 млрд. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По последним статистическим данным Министерства торговли и промышленности Индии, Россия впервые в истории вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии - объем торговли между странами по итогам 2022 года достиг $38,4 млрд, следует из сообщения российской компании.

"Таким образом, поставленная лидерами наших стран цель по увеличению товарооборота до $30 млрд к 2025 году достигнута досрочно", - заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении.

"Роснефть" активно развивает интегральный формат сотрудничества с индийскими партнерами по всей технологической цепочке - от добычи до нефтепереработки и реализации нефтепродуктов.

Экономика,Игорь Сечин,Роснефть,
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