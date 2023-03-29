Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии

Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии, в 2022 году товарооборот между странами достиг $38,4 млрд. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

По последним статистическим данным Министерства торговли и промышленности Индии, Россия впервые в истории вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии - объем торговли между странами по итогам 2022 года достиг $38,4 млрд, следует из сообщения российской компании.

"Таким образом, поставленная лидерами наших стран цель по увеличению товарооборота до $30 млрд к 2025 году достигнута досрочно", - заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении.