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РБК: Минфин запланировал сокращение числа казенных госучреждений в России

В рамках мер по повышению эффективности управления бюджетными расходами Министерство финансов (Минфин) намерено подготовить и представить в правительство предложения по сокращению численности федеральных казенных учреждений, расположенных на территории России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на положения проекта итогового доклада ведомства за 2022 год.

Минфин запланировал сокращение числа казенных госучреждений
© РИА Новости

«Минфин планирует подготовить и представить в правительство предложения «по сокращению численности федеральных казенных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство Российской Федерации». Мера предлагается в целях повышения эффективности управления бюджетными расходами», — говорится в материале.

При этом размер бюджетных расходов на зарплаты сотрудникам казенных учреждений останется на прежнем уровне. Это будет сделано с целью стимулирования «повышения уровня оплаты их труда», заключается в статье.

27 марта издание РБК со ссылкой на проект итогового годового доклада ведомства сообщило о намерении Министерства финансов (Минфина) провести эксперимент с выдачей льготной ипотеки для государственных служащих и чиновников. При этом данная инициатива предполагает субсидирование процентной ставки, а не предоставление единовременных выплат для данных категорий работников.

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