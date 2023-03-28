Минфин запланировал сокращение числа казенных госучреждений

В рамках мер по повышению эффективности управления бюджетными расходами Министерство финансов (Минфин) намерено подготовить и представить в правительство предложения по сокращению численности федеральных казенных учреждений, расположенных на территории России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на положения проекта итогового доклада ведомства за 2022 год.

«Минфин планирует подготовить и представить в правительство предложения «по сокращению численности федеральных казенных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство Российской Федерации». Мера предлагается в целях повышения эффективности управления бюджетными расходами», — говорится в материале.

При этом размер бюджетных расходов на зарплаты сотрудникам казенных учреждений останется на прежнем уровне. Это будет сделано с целью стимулирования «повышения уровня оплаты их труда», заключается в статье.