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1 час назад

Казахстан ужесточит контроль поставок товаров в Россию

Lenta.ru

С 1 апреля Казахстан вводит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) в торговле со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Комитете государственных доходов Минфина страны объяснили меру необходимостью сократить теневой оборот и исключить потери по налогам (НДС). Согласно инициативе, система позволит автоматизировать процесс контроля за поставками товаров через границу.

Участники рынка подчеркивают, что эффект вводимых мер пока остается не до конца понятным. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) расценивают инициативу как барьер для товарооборота на рынке ЕАЭС. В Минэкономики России заявили, что будут следить за ситуацией, чтобы незамедлительно отреагировать при возникновении препятствий для свободного обращения товаров на рынке союза.

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Ужесточение контроля за торговым оборотом происходит после объявления стран G7 о планах усилить надзор за исполнением санкций. 25 февраля Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций, в котором присутствует запрет на транзит товаров и технологий двойного назначения через территорию России. Так блок намерен пресечь схему косвенного реэкспорта, позволяющую ввозить в Россию товары через прерывание транзита. В таких случаях товары изначально закупаются не российскими компаниями, но в процессе транзита «оседают» на территории страны.

Так, в начале марта уже остановила транзит санкционных грузов, идущий в Россию через параллельный импорт, Турция — таможенная система начала блокировать их оформление. С 13 марта транзит грузов возобновился, комментариев об изменении его характера не было. Однако в конце марта стало известно, что Анкара отказалась полностью возобновить транзит санкционных товаров в Россию — теперь поставки идут с рядом ограничений.

О намерении Казахстана ввести систему для борьбы с обходом западных санкций при поставках в Россию меньше недели назад сообщил портал Eurasianet. Новая система позволит подвергать все подозрительные торговые операции тщательному анализу и при необходимости применять административные меры.

Экономика,Коммерсант,Российский союз промышленников и предпринимателей,Минэкономразвития,ЕАЭС,ЕС,
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