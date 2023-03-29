Отбор газа из ПХГ ЕС резко вырос после похолодания

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы резко вырос с началом недели на фоне возвращения холодов в регион. Отбор из хранилищ ЕС оказывается на 14% выше средних многолетних значений. Подача газа "Газпромом" для Европы транзитом через Украину вновь вернулась на уровень 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 29 марта. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома".
Во вторник, 28 марта, объем прокачки составил 42,2 млн куб. м.
Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что заявки на транзит российского газа в Европу через Украину 29 марта составляют 42,4 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа" в Курской области. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке".
Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа в "Газпроме" отметили, что это технологически невозможно сделать в связи с потоковой схемой РФ.
Отбор газа из ПХГ стран ЕС 27 марта, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 201 млн куб. м - максимум для этого дня за последние три года. В то же время закачка равнялась 58 млн куб. м.
Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ уже более 50 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 133-й день с момента достижения максимума их заполнения на 18,74% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 19 марта 2022 года, когда в них оставалось лишь 25,5% запасов.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 55,89% (на 21,86 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 60,73 млрд куб. м газа. Нагрузка на ПХГ Европы зимой была выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения. Западные нефтегазовые компании заявляли, что энергокризис в Европе далек от завершения, и выражали опасения относительно возможности заполнить хранилища к следующему отопительному сезону.
Текущая неделя в Европе прогнозируется холоднее предыдущей. Температуры почти во всех странах ЕС в первой половине недели окажутся ниже климатической нормы, а в ночные часы даже будут уходить в отрицательную зону. Восстановление температур до уровня прошедших выходных произойдет только во второй половине недели, в то время как максимальные показатели тепла прошлой семидневки в ходе предстоящей недели окажутся недостижимыми. Средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в марте составляет порядка 19% и в последние дни значительно возросла.
Поступления СПГ в газотранспортную систему Европы постепенно растут, хотя три СПГ-терминала во Франции по-прежнему не работают из-за продолжающейся забастовки. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 60% от максимума. Средняя цена закупки газа в марте упала до $484 за тысячу куб. м. 20 марта она и вовсе опустилась до $430 впервые с конца июля 2021 года.