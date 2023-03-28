В ЕС заявили о возможной нехватке газа в новом отопительном сезоне

Для Европы перед следующим отопительным сезоном сохраняются риски нехватки энергоресурсов, несмотря на заполненность подземных газовых хранилищ (ПХГ), заявила глава министерства энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш. Ее слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

Министр уточнила, что переключение на других поставщиков после отказа Евросоюза от российского топлива не решит проблему нехватки энергоресурсов в регионе. Буш считает, что необходимо продолжить работу по продвижению возобновляемой энергетики.

«Текущий уровень заполненности газовых хранилищ по итогам отопительного сезона говорит от том, что к следующей зиме мы подойдем в лучших условиях, но опасность все еще сохраняется», — сказала Буш.

Глава ведомства добавила, что ЕС продолжит принимать меры для снижения зависимости от ископаемых ресурсов.

По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы на 26 марта, ПХГ ЕС заполнены на 56,02 процента, что примерно на 20 процентов выше, чем средний остаток к этому периоду за последние пять лет. Для сравнения, в сезоне 2021-2022 года заполненность хранилищ опустилась ниже 60 процентов уже 15 декабря.