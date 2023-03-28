Глава МЭР призвал максимально сдерживать энерготарифы

"В ближайшие годы конкуренция увеличится, в том числе ценовая. Внутри страны придется постоянно работать с издержками. Не сможем пройти мимо энерготарифов. Будут задачи поставлены максимального сдерживания энерготарифов".

В середине марта председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить законодательные инициативы в электроэнергетике, которые смогли бы ограничить рост тарифов в отрасли и повысить ее эффективность. По его словам, касательно роста энерготарифов есть вопросы у руководителей корпораций и госкомпаний. Если эти вопросы будут обсуждаться, тогда и тарифы могут быть уменьшены, либо остановится их рост, пояснял Володин.