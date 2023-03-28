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1 час назад

Минэкономразвития заявило о необходимости максимального сдерживания энерготарифов

ТАСС

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает необходимым максимально сдерживать энерготарифы.

Глава МЭР призвал максимально сдерживать энерготарифы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ближайшие годы конкуренция увеличится, в том числе ценовая. Внутри страны придется постоянно работать с издержками. Не сможем пройти мимо энерготарифов. Будут задачи поставлены максимального сдерживания энерготарифов".

В середине марта председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить законодательные инициативы в электроэнергетике, которые смогли бы ограничить рост тарифов в отрасли и повысить ее эффективность. По его словам, касательно роста энерготарифов есть вопросы у руководителей корпораций и госкомпаний. Если эти вопросы будут обсуждаться, тогда и тарифы могут быть уменьшены, либо остановится их рост, пояснял Володин.

Экономика,Максим Решетников,Вячеслав Володин,Минэкономразвития,Госдума,
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