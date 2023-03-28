Экономист оценил решение Казахстана ужесточить контроль поставок товаров в РФ

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение властей Казахстана ввести с 1 апреля обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) в торговле со странами ЕАЭС, в том числе с Россией.
Россия продолжит осуществлять параллельный импорт, но уже через другие страны, отметил экономист.
"В мире существует множество самых разных стран. Причем на сегодняшний день для поставок и оформления документов совершенно не обязательно, чтобы была географическая близость. То есть теоретически для параллельного импорта можно использовать любую другую страну, потому что в основном он оформляется прохождением документов через таможню. А их значительная часть сейчас идет в электронном виде - расстояние и физическое присутствие бумаг тут не так важно. Кроме того, сам товар может быть переадресован уже в пути.
Нашим компаниям придется искать другие страны и площадки, через которые они смогут работать. Это, например, может быть и Киргизия, и Узбекистан, и Таджикистан, и Вьетнам или какая-то африканская страна. Можно сказать, что параллельный импорт - это неубиваемая вещь", — сказал эксперт.
Вместе с тем он подчеркнул, что на Западе могут попытаться пресечь попытки организовать новые цепочки поставок товаров в РФ.
"Потенциальные партнеры попадут в поле зрения коллективного Запада, который будет думать, как вводить ограничения. А страны, через которые может осуществляться параллельный импорт, будут взвешивать, что для них более приоритетно. Они могут участвовать в цепочке и ориентироваться на дальнейшие связи с Россией, или же у них перевесят опасения так называемых вторичных санкций, которые будут оказывать давление на эти страны. Это вопрос политической борьбы с примесью экономики. Посмотрим, что перевесит", — заявил аналитик.
Беляев допустил, что из-за решения Астаны ужесточить контроль за товарооборотом с Россией могут произойти сбои с поставками некоторой продукции в Россию.
"Взять и переключить [параллельный импорт на другую страну] легко только теоретически. На самом деле это связано с заключением новых соглашений, с обсуждением условий, с переговорным процессом, с непростым оформлением документов. Все это занимает определенное время. Поэтому временный сбой в поставках возможен, на рынке даже могут появиться временные дефициты. Понятно, что это увеличит цены", — сказал специалист.
Рост цен на ряд товаров, поставляемых в Россию по параллельному импорту, будет связан не столько с увеличением транспортного плеча при поставках или присутствием третьего участника внешнеторговой сделки, сколько с позицией конечного продавца, отметил Беляев.
"Это хороший повод для конечного продавца оправдать решение повысить цены. То есть сами по себе издержки возрастут, но, опираясь на это, конечный продавец постарается дополнительно увеличить цену. Так что ожидание роста цен вполне обосновано.
В этой ситуации должны включиться антимонопольное ведомство, а также налоговое ведомство и наши таможенные службы. Но поскольку речь идет о внутреннем рынке, то в основном этот вопрос должен быть в поле зрения антимонопольного ведомства. Оно должно следить за обоснованностью повышения цен на рынке. Потому что тот, кто ввозит товар по параллельному импорту, фактически становится монополистом. Во всяком случае, единицей, доминирующей на рынке, значит, диктующей свои условия. А конечный продавец диктует свои условия прежде всего в области цен, выискивая самые разные оправдания для их повышения", — заключил собеседник.
Ранее в Комитете государственных доходов Минфина Казахстана сообщили, что Астана введет электронный контроль за оборотом товаров с Россией и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С 1 апреля в стране станет обязательным оформление сопроводительных накладных на товары при поставках в страны ЕАЭС и из них. В ведомстве объяснили меру необходимостью сократить теневой оборот и исключить потери по налогам (НДС).
Ужесточение контроля за торговым оборотом происходит после объявления стран G7 о планах усилить надзор за исполнением санкций. 25 февраля Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций, в котором присутствует запрет на транзит товаров и технологий двойного назначения через территорию России. Так блок намерен пресечь схему косвенного реэкспорта, позволяющую ввозить в Россию товары через прерывание транзита.