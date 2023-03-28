Экономист оценил решение Казахстана ужесточить контроль поставок товаров в РФ

"В мире существует множество самых разных стран. Причем на сегодняшний день для поставок и оформления документов совершенно не обязательно, чтобы была географическая близость. То есть теоретически для параллельного импорта можно использовать любую другую страну, потому что в основном он оформляется прохождением документов через таможню. А их значительная часть сейчас идет в электронном виде - расстояние и физическое присутствие бумаг тут не так важно. Кроме того, сам товар может быть переадресован уже в пути.



Нашим компаниям придется искать другие страны и площадки, через которые они смогут работать. Это, например, может быть и Киргизия, и Узбекистан, и Таджикистан, и Вьетнам или какая-то африканская страна. Можно сказать, что параллельный импорт - это неубиваемая вещь", — сказал эксперт.