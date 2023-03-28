В России задумались о выпуске госдолга в юанях

Российское правительство прорабатывает вопрос выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в валютах дружественных стран. Об этом в ходе стратегической сессии по вопросу «Обеспечение финансового суверенитета» Михаил Мишустин.

Он напомнил, что российские эмитенты и сами стали выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях. Также Мишустин рассказал о проработке идей по дальнейшему облегчению доступа иностранцев на российский рынок капитала.

В правительстве думают о выпуске госдолга в юанях еще с 2015 года, однако решение откладывалось из-за жестких регуляторных ограничений со стороны Китая. Пекин не соглашался изменить свои нормативы в рамках предложений Москвы.

В условиях дефицита бюджета и проблем с займами на внутреннем рынке интерес к размещению ОФЗ в иностранных валютах может вырасти. Так, последний аукцион Минфин провел в феврале, при этом привлечь удалось минимальный объем средств за последние пять месяцев.