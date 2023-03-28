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12 минут назад

Венгрия и Польша выступили против продления режима экономии газа

Lenta.ruиещё 2

Венгрия и Польша выступили против плана ЕС еще на 12 месяцев сократить потребление газа. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто сообщает ТАСС.

Венгрия и Польша выступили против продления режима экономии газа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Все прочие страны ЕС поддержали продление режима экономии, мотивируя это необходимостью запасти газ к следующей зиме. Однако, по мнению Сийярто, теперь этот шаг будет для Европы крайне опасным. В 2022 году, когда ЕС впервые решил сократить потребление, часть стран еще получала топливо по контрактам с «Газпромом». Кроме того, потребление в прошлом году урезали только на зимний период, а сейчас Еврокомиссия предлагает использовать меньше газа еще и летом, в основном за счет промышленности.

В сложившихся условиях в Европе может возникнуть дефицит топлива. На него могут повлиять ускорение экономики Китая, которая будет потреблять больше газа, отсутствие 60 миллиардов кубометров природного газа, ранее поставлявшегося Россией, а также невозможность компенсировать нехватку сырья, сложившуюся из-за санкций против российских энергоресурсов.

ЕС должен искать новые источники и маршруты доставки энергоносителей, а не пытаться сократить потребление газа, которое чревато замедлением экономического развития, заявил Сийярто. Сейчас это может привести к проблемам безопасности поставок и вызвать спад в экономике.

Программа по экономии газа предполагает сокращение по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Каждая страна объединения вправе решать самостоятельно, какими путями достигать этого показателя. Исключения предусмотрены лишь для государств, которые не соединены с общей газовой системой блока и не синхронизированы с общеевропейской электросистемой (например, страны Прибалтики), и для тех, кто уже выполнил цели по заполнению газовых хранилищ, в том случае, если газ важен для работы промышленности.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что Европе за год удалось снизить потребление газа на 13 процентов. Это рекорд за всю историю существования блока.

Экономика,Петер Сийярто,Международное энергетическое агентство,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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