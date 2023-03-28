В ЕС предложили ограничить прием газа из РФ

Совет Евросоюза включил в «газовый пакет» предложение по ограничению странами ЕС использования собственных мощностей по приему газа из России и Белоруссии. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает «РИА Новости».

По ее словам, страны ЕС «больше не вернутся в ситуацию, когда РФ была главным их поставщиком газа».

«Поэтому я приветствую добавление Советом ЕС положения, которое дает европейским государствам возможности временно ограничивать мощности для экспорта газа, включая СПГ, из России и Белоруссии, поскольку мы нуждаемся в защите безопасности наших поставок», — отметила Симсон.