В ЕС предложили ограничить прием газа из РФ

Совет Евросоюза включил в «газовый пакет» предложение по ограничению странами ЕС использования собственных мощностей по приему газа из России и Белоруссии. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает «РИА Новости».
По ее словам, страны ЕС «больше не вернутся в ситуацию, когда РФ была главным их поставщиком газа».
«Поэтому я приветствую добавление Советом ЕС положения, которое дает европейским государствам возможности временно ограничивать мощности для экспорта газа, включая СПГ, из России и Белоруссии, поскольку мы нуждаемся в защите безопасности наших поставок», — отметила Симсон.
Сегодня, 28 марта, Совет Евросоюза согласовал единую позицию по началу межинституциональных переговоров по «газовому пакету». Он должен облегчить переход ЕС с природного газа на возобновляемый и "чистый", включая биометан и водород. Таким образом Евросоюз намерен к 2050 году достичь климатической нейтральности.