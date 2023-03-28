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1 час назад

Венгрия договорилась с РФ о бесперебойных поставках нефти и газа

Елена Прошина

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что достиг соглашения с вице-премьером России Александром Новаком касательно поставок российских нефти и газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Венгрия договорилась с РФ о бесперебойных поставках нефти и газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Сийярто, нефть и газ из России будет поставляться в Венгрию бесперебойно.

«Мы договорились, что все поставки и нефти, и газа будут выполняться в соответствии с контрактами без перебоев», – заявил он.

Кроме того, Александр Новак также сообщил, что Россия планирует завершить ремонтные работы на Турецком потоке несмотря на санкции. В этом случае

Ранее Петер Сийярто заявил, что Белый дом «позиционирует Венгрию как противников» за то, что правительство страны пытается отстаивать свои национальные интересы.

Экономика,Петер Сийярто,Александр Новак,
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