Венгрия договорилась с РФ о бесперебойных поставках нефти и газа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что достиг соглашения с вице-премьером России Александром Новаком касательно поставок российских нефти и газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Сийярто, нефть и газ из России будет поставляться в Венгрию бесперебойно.

«Мы договорились, что все поставки и нефти, и газа будут выполняться в соответствии с контрактами без перебоев», – заявил он.

Кроме того, Александр Новак также сообщил, что Россия планирует завершить ремонтные работы на Турецком потоке несмотря на санкции. В этом случае