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47 минут назад

Китай заключил первую сделку по продаже СПГ за юани

Лера Букина

Китайская компания China National Offshore Oil Corporation CNOOC продала сжиженный природный газ (СПГ) с расчетами в юанях европейскому покупателю. Речь идет о французской TotalEnergies. На это, как сообщает «Прайм», обратило внимание издание Business Times. Оно ссылалось на заявление Шанхайской биржи нефти и природного газа.

Китай заключил первую сделку по продаже СПГ за юани
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Примечательно, что это первая подобная сделка. Она предполагает продажу 65 тысяч тонн СПГ, поставленных из ОАЭ.

CNOOC является третьей по величине нефтяной компанией КНР. Она уступает лишь CNPC и Sinopec. Фирму основали в 1982 году. Основная деятельность, которую ведет CNOOC, — добыча, переработка, сбыт нефти и природного газа в шельфовой части Китая и в других государствах.

TotalEnergies является крупнейшей энергетической компанией. Она функционирует во многих странах мира. Фирма осуществляет добычу нефти и газа в странах Европы, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.

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