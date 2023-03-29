Китай заключил первую сделку по продаже СПГ за юани

Китайская компания China National Offshore Oil Corporation CNOOC продала сжиженный природный газ (СПГ) с расчетами в юанях европейскому покупателю. Речь идет о французской TotalEnergies. На это, как сообщает «Прайм», обратило внимание издание Business Times. Оно ссылалось на заявление Шанхайской биржи нефти и природного газа.
Примечательно, что это первая подобная сделка. Она предполагает продажу 65 тысяч тонн СПГ, поставленных из ОАЭ.
CNOOC является третьей по величине нефтяной компанией КНР. Она уступает лишь CNPC и Sinopec. Фирму основали в 1982 году. Основная деятельность, которую ведет CNOOC, — добыча, переработка, сбыт нефти и природного газа в шельфовой части Китая и в других государствах.
TotalEnergies является крупнейшей энергетической компанией. Она функционирует во многих странах мира. Фирма осуществляет добычу нефти и газа в странах Европы, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.