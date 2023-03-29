$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Голикова сообщила об уменьшении числа бедных в России

Илья Родин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что с 2017 года 3,6 млн россиян преодолели порог бедности. Об этом пишет «Интерфакс».

Голикова подчеркнула, что правительство принимает необходимые меры, чтобы повысить благосостояние россиян.

По ее словам, благодаря этим мерам, «из бедности вышли 3,6 миллиона наших граждан». Она добавила, что в структуре бедности в прошлом году было отмечено перераспределение доходов между социальными группами.

Вице-премьер уточнила, что в течение 2022 года за счет мер адресной поддержки повысились доходы у 10% наименее обеспеченных жителей страны. По сравнению с IV кварталом 2021 года, они поднялись в IV квартале 2022 года на 41% в номинальном выражении.

При содействии центров занятости получили работу свыше 1 млн человек, из них свыше 250 тыс. составили россияне, ранее зарегистрированные в качестве безработных, рассказала Голикова.

Правительство России работает с регионами над вопросами регионального разреза бедности, пояснила вице-премьер. В частности, для каждого субъекта утверждены целевые значения этого показателя до 2030 года.

Экономика,Татьяна Голикова,Правительство РФ,
121
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий