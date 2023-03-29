Голикова сообщила об уменьшении числа бедных в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что с 2017 года 3,6 млн россиян преодолели порог бедности. Об этом пишет «Интерфакс».

Голикова подчеркнула, что правительство принимает необходимые меры, чтобы повысить благосостояние россиян.

По ее словам, благодаря этим мерам, «из бедности вышли 3,6 миллиона наших граждан». Она добавила, что в структуре бедности в прошлом году было отмечено перераспределение доходов между социальными группами.

Вице-премьер уточнила, что в течение 2022 года за счет мер адресной поддержки повысились доходы у 10% наименее обеспеченных жителей страны. По сравнению с IV кварталом 2021 года, они поднялись в IV квартале 2022 года на 41% в номинальном выражении.

При содействии центров занятости получили работу свыше 1 млн человек, из них свыше 250 тыс. составили россияне, ранее зарегистрированные в качестве безработных, рассказала Голикова.