Внешний долг России рухнул

Внешний долг России на 1 января 2023 года составил 380,5 миллиардов долларов, что является минимальным значением с первого квартала 2007 года. Об этом сообщает Центробанк РФ.

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«Внешний долг России сократился с начала года на 101,8 миллиардов долларов и на 1 января 2023 года составил 380,5 миллиардов долларов», — говорится в тексте.

Такое падение стало наибольшим с 2014 года. Тогда оно снизилось на 129 миллиардов долларов. А также минимальным значением с первого квартала 2007 года.

Отмечается, что снизить внешний долг России удалось в результате погашения кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам.