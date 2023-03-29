$76.45+0.1482.39-0.75
17 минут назад

Внешний долг РФ упал до минимума 2007 года

Елена Прошина

Внешний долг России на 1 января 2023 года составил 380,5 миллиардов долларов, что является минимальным значением с первого квартала 2007 года. Об этом сообщает Центробанк РФ.

Внешний долг России рухнул
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Внешний долг России сократился с начала года на 101,8 миллиардов долларов и на 1 января 2023 года составил 380,5 миллиардов долларов», — говорится в тексте.

Такое падение стало наибольшим с 2014 года. Тогда оно снизилось на 129 миллиардов долларов. А также минимальным значением с первого квартала 2007 года.

Отмечается, что снизить внешний долг России удалось в результате погашения кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам.

За год ЦБ и кредитным организациям РФ удалось сократить свою внешнюю задолженность на 18,5% или 93,5 миллиарда долларов.

Экономика,Банк России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий