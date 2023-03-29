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1 час назад

Фермеров на Украине лишили права на землю

Lenta.ru

Украинские фермеры не могут позволить себе покупку сельскохозяйственных земель из-за отмены моратория на ее продажу. Об этом украинскому изданию «Зеркало недели» рассказал президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Николай Стрижак.

Фермеров на Украине лишили права на землю
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Бандиты, прокуроры, судьи, государственные служащие и чиновники — все, как мы с вами и прогнозировали. В чем промахнулись, то только в том, что туда еще и айтишники вписались. А меньше всего кто покупает? Именно сельхозпроизводители, непосредственно работающие на земле», — пожаловался Стрижак.

По его словам, фермеры фактически лишились права на землю из-за различных схем. Например, человек в Украине может зарегистрировать «фермерское хозяйство», подразумевающее небольшое частное владение, и скупить под него 15 тысяч гектаров земли.

27 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла коррупционную схему в Одесской области, связанную с зерновой сделкой. Участники схемы требовали деньги с представителей компаний, экспортирующих украинскую агропродукцию в рамках зерновой сделки.

Группа государств против коррупции (GRECO) сообщила, что правительство Украины выполнило 15 из 31 рекомендации по борьбе с коррупцией, при этом 7 из рекомендаций, предписанных Советом Европы, страна не выполнила вообще.

Экономика,Правительство Украины,Совет Европы,СБУ,
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