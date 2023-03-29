Фермеров на Украине лишили права на землю

«Бандиты, прокуроры, судьи, государственные служащие и чиновники — все, как мы с вами и прогнозировали. В чем промахнулись, то только в том, что туда еще и айтишники вписались. А меньше всего кто покупает? Именно сельхозпроизводители, непосредственно работающие на земле», — пожаловался Стрижак.