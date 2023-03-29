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1 час назад

Египет дал разрешение на постройку с участием России третьего энергоблока АЭС

Деловая газета "Взгляд"

Египетское управление по ядерному и радиологическому регулированию (ENRRA) разрешило строить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции «Эль-Дабаа» с участием России.

Египет дал разрешение на постройку с участием России третьего энергоблока АЭС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Совет ENRRA на заседании 29 марта одобрил выдачу разрешения на строительство третьего блока АЭС «Эль-Дабаа», заявил египетский регулятор, передает РИА «Новости».

Строительство первого и второго блоков станции стартовало в 2022 году, в ноябре гендиректор Росатома Алексей Лихачев отмечал, что строительство с российским участием еще двух энергоблоков на АЭС планируется начать в 2023 году.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что строительство египетской АЭС ведется с опережением сроков, несмотря на обстановку в мире.

Экономика,Алексей Лихачев,Денис Мантуров,Минпромторг,Росатом,
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