Египет дал разрешение на постройку с участием России третьего энергоблока АЭС

Египетское управление по ядерному и радиологическому регулированию (ENRRA) разрешило строить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции «Эль-Дабаа» с участием России.

Строительство первого и второго блоков станции стартовало в 2022 году, в ноябре гендиректор Росатома Алексей Лихачев отмечал, что строительство с российским участием еще двух энергоблоков на АЭС планируется начать в 2023 году.