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54 минуты назад

Турция заявила о заинтересованности в переработке зерна РФ в муку для стран Африки

ТАССиещё 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду о заинтересованности Анкары в переработке российского зерна в муку для последующей ее отправки в страны Африки.

Турция заявила о заинтересованности в переработке зерна РФ в муку для стран Африки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Не учитываются некоторые чувствительные моменты, связанные с зерновым коридором. 44% зерна, поступающего по черноморскому зерновому коридору, идет в Европу. Господин [президент РФ Владимир] Путин возражает против этого. Давайте отправим его в африканские страны. Я предложил господину Путину перерабатывать его [российское зерно] в муку и отправлять в наименее развитые страны", - сказал турецкий президент в Анкаре по итогам переговоров с венгерской коллегой Каталин Новак.

Экономика,Каталин Новак,Реджеп Эрдоган,
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