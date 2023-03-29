Турция заявила о заинтересованности в переработке зерна РФ в муку для стран Африки

"Не учитываются некоторые чувствительные моменты, связанные с зерновым коридором. 44% зерна, поступающего по черноморскому зерновому коридору, идет в Европу. Господин [президент РФ Владимир] Путин возражает против этого. Давайте отправим его в африканские страны. Я предложил господину Путину перерабатывать его [российское зерно] в муку и отправлять в наименее развитые страны", - сказал турецкий президент в Анкаре по итогам переговоров с венгерской коллегой Каталин Новак.