Турция заявила о заинтересованности в переработке зерна РФ в муку для стран Африки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду о заинтересованности Анкары в переработке российского зерна в муку для последующей ее отправки в страны Африки.
"Не учитываются некоторые чувствительные моменты, связанные с зерновым коридором. 44% зерна, поступающего по черноморскому зерновому коридору, идет в Европу. Господин [президент РФ Владимир] Путин возражает против этого. Давайте отправим его в африканские страны. Я предложил господину Путину перерабатывать его [российское зерно] в муку и отправлять в наименее развитые страны", - сказал турецкий президент в Анкаре по итогам переговоров с венгерской коллегой Каталин Новак.