Эрдоган рассказал о недовольстве Путина продуктовой сделкой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега был недоволен тем, что в рамках продуктовой сделки страны Африки получают меньше зерна, чем страны Европы. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Эрдоган также отметил, что некоторые части зерновой сделки выполняются не в должной мере.

«В рамках сделки 44% зерна поставляется по черноморскому коридору в страны Европы – президент России Путин этим, конечно же, недоволен. Его пожелание – чтобы наиболее бедные африканские страны получали зерно, сейчас они получают 14% зерна», – рассказал президент Турции.

Он также добавил, что Турция примет участие в инициативе по отправке беднейшим странам зерна с помощью переработки его в муку на турецких мельницах. Помимо этого, Эрдоган выразил надежду, что «черноморская инициатива» продлится и в будущем.