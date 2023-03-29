$76.45+0.1482.39-0.75
27 минут назад

Эрдоган рассказал о недовольстве Путина продуктовой сделкой

Елена Прошина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега был недоволен тем, что в рамках продуктовой сделки страны Африки получают меньше зерна, чем страны Европы. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Эрдоган рассказал о недовольстве Путина продуктовой сделкой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эрдоган также отметил, что некоторые части зерновой сделки выполняются не в должной мере.

«В рамках сделки 44% зерна поставляется по черноморскому коридору в страны Европы – президент России Путин этим, конечно же, недоволен. Его пожелание – чтобы наиболее бедные африканские страны получали зерно, сейчас они получают 14% зерна», – рассказал президент Турции.

Он также добавил, что Турция примет участие в инициативе по отправке беднейшим странам зерна с помощью переработки его в муку на турецких мельницах. Помимо этого, Эрдоган выразил надежду, что «черноморская инициатива» продлится и в будущем.

Ранее Россия продлила зерновую сделку на 60 дней вместо 120.

Экономика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий