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37 минут назад

США стали главным экспортером газа в мире

Елена Прошина

США стали крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в мире. Рост экспорта ограничен исключительно внутренними мощностями страны. Об этом заявила помощница руководителя по энергетическому анализу Управления энергетической информации (EIA) США при Министерстве энергетики страны Анджелина Ларос, передает РИА Новости.

США стали главным экспортером газа в мире
Фото: ТАССТАСС

«Мы являемся крупнейшим в мире экспортером СПГ», — отметила она в ходе своего выступления в аналитическом центре Уилсона. Ларос добавила, что в США при этом есть ограничения возможностей, которые пока не позволяют и дальше увеличивать поставки газа в другие страны.

Представитель EIA пояснила, что сегодня главным ограничением в наращивании экспорта СПГ выступает скорость строительства новой необходимой инфраструктуры.

Она также сообщила, что важную роль в увеличении поставок газа из США в другие страны играет отсутствие долгосрочных контрактов на экспорт СПГ по конкретным направлениям и возможность экспорта «гибких объемов» энергоносителей.

Ранее представители Министерства энергетики США указали, что в прошлом году главным покупателем американского газа стала Европа. Продажи выросли из-за резкого и значительного снижения поставок российского газа в Европейский союз и Великобританию — экспорт в регион сократился до 40-летнего минимума.

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