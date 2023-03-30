США стали главным экспортером газа в мире

«Мы являемся крупнейшим в мире экспортером СПГ», — отметила она в ходе своего выступления в аналитическом центре Уилсона. Ларос добавила, что в США при этом есть ограничения возможностей, которые пока не позволяют и дальше увеличивать поставки газа в другие страны.