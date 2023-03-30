В Минэнерго Украины призвали мир поделиться нефтяными доходами

Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что крупные международные энергетические компании, получившие «непредвиденную прибыль» из-за резкого скачка цен, должны направить часть этих денег Киеву. Об этом сообщает Politico.

Галущенко подчеркнул, что прибыль компаний выросла на фоне украинского кризиса, поэтому часть денег необходимо направить на восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры Украины.

«Мы оценили прибыль [компаний от украинского кризиса - прим.ред.] более чем в 200 миллиардов долларов. Они получают эти деньги, потому что мы сражаемся. Думаю, было бы справедливо разделить эти деньги с Украиной», - заявил Галущенко.

По его данным, литовская компания Ignitis Group уже решила выделить на поддержку Украины около десяти процентов своей прибыли.

Также министр призвал западные страны закрыть лазейки в санкциях против российских энергоносителей и заявил, что Киев может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы страны ЕС преодолели зависимость от поставок из РФ.