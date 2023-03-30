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12 минут назад

Лондон перестал быть единоличным лидером как главный финансовый центр мира

ТАСС

Британская столица впервые в истории уступила единоличное лидерство как главный финансовый центр мира и теперь делит первое место по конкурентоспособности с Нью-Йорком. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times со ссылкой на отчет администрации лондонского Сити.

Лондон перестал быть единоличным финансовым центром мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее данным, оба мегаполиса набрали по 60 баллов в сфере конкурентоспособности. При этом показатель Лондона вырос по сравнению с прошлым годом на один пункт, а Нью-Йорка - на два, что позволило ему сравняться с британской столицей. Третье место занял Сингапур с 51 баллом.

Лондон по-прежнему демонстрирует хорошие результаты в области инноваций, масштаба финансовой деятельности, устойчивости, бизнес-инфраструктуры, привлечения способных финансистов, а также регулирования. В свою очередь, Нью-Йорк набирает высокие баллы за рост инвестиций в технологии, заключение сделок и объем выпуска инструментов устойчивого финансирования.

Хотя по итогам прошлого года профицит экспорта Соединенным Королевством финансовых и профессиональных услуг достиг рекордного уровня в 64 млрд фунтов ($78,8 млрд), все больше компаний, в том числе британских, предпочитают проводить первичное размещение акций (IPO) не в Лондоне, а в Нью-Йорке. В начале марта крупнейший разработчик чипов британская компания ARM, которой владеет японский холдинг SoftBank, объявила о намерении провести IPO в США.

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