Странам - членам Евросоюза и Группы семи (G7) пока не удалось договориться о корректировке потолка стоимости российской нефти. При этом изначально ожидалось, что это сделают к середине текущего месяца, заявил журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии, передает ТАСС.

«На данный момент нет (необходимого - прим. ред) большинства (стран - прим. ред.), чтоб изменить потолок цен», - заявил он, указав также на отсутствие большинства на уровне G7.

С начала февраля начали действовать топливные санкции западных стран против поставок из России. Евросоюзом был введен запрет на импорт российских нефтепродуктов. Наряду с этим странами ЕС и «Большой семерки» был установлен потолок цен на них.

Также с 5 декабря Евросоюз больше не принимает российскую нефть, которая перевозится по морю. Страны G7 Австралия и ЕС приняли решение ввести ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Так, перевозить и страховать более дорогую нефть теперь нельзя.