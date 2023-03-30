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1 час назад

СМИ: ЕС и G7 не договорились о новом потолке цен на российскую нефть

Лера Букина

Странам - членам Евросоюза и Группы семи (G7) пока не удалось договориться о корректировке потолка стоимости российской нефти. При этом изначально ожидалось, что это сделают к середине текущего месяца, заявил журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии, передает ТАСС.

«На данный момент нет (необходимого - прим. ред) большинства (стран - прим. ред.), чтоб изменить потолок цен», - заявил он, указав также на отсутствие большинства на уровне G7.

С начала февраля начали действовать топливные санкции западных стран против поставок из России. Евросоюзом был введен запрет на импорт российских нефтепродуктов. Наряду с этим странами ЕС и «Большой семерки» был установлен потолок цен на них.

Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

Также с 5 декабря Евросоюз больше не принимает российскую нефть, которая перевозится по морю. Страны G7 Австралия и ЕС приняли решение ввести ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Так, перевозить и страховать более дорогую нефть теперь нельзя.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США одобряют сохранение потолка цен на российскую нефть, но не ставят своей целью убрать это топливо с мирового рынка.

Экономика,Джон Кирби,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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