США занимаются использованием доллара как инструмента принуждения в мире, тем самым усиливая тенденцию дедолларизации и способствуя потере своего господства на глобальной арене, заявило издание из Китая Global Times.

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Авторы GT отметили, что США превратили долларовую гегемонию в оружие, благодаря чему они стали не только произвольно вводить односторонние санкции, но и перекладывать свои собственные экономические риски на плечи всего остального мира с помощью денежно-кредитной монополии.

«Сами США запускают неизбежную тенденцию к концу доминирования доллара, что и беспокоит многих американских стратегов и экономистов», — отмечается в статье.

Ограничения США против России журналисты назвали проявлением гегемонистских амбиций Вашингтона, которые усиливают желание других государств уменьшать зависимость от американской валюты. Эти страны стремятся заменить систему SWIFT, чтобы избежать «монетарного принуждения» США, что становится« все очевиднее и сильнее».

Именно поэтому, утверждают журналисты, КНР и Бразилия подписали договор о реализации финансовых и торговых операций в реалах и юанях, обходя посредника в виде доллара.

«История учит нас, что упадок гегемонии часто начинается с ее валюты», — заключили они.