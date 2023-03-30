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1 час назад

Захарова сообщила о планах России наладить поставки нефти в Пакистан

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о планах Москвы наладить поставки нефти в Пакистан. Об этом пишет ТАСС.

Захарова сообщила о планах России наладить поставки нефти в Пакистан
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, российские и пакистанские компании уже достигли предварительной договоренности о цене на нефть. В настоящее время обсуждается поставка пилотной партии нефти с перспективой дальнейшего увеличения объемов, сказала она.

«В ближайшее время мы надеемся решить все технические вопросы и наладить стабильный экспорт топлива в Пакистан», — заявила Захарова.

ЕС и G7 не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть

Ранее глава пакистанского МИД Билавал Бхутто Зардари на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что страна выступает за мирное решение любых споров, несмотря на реакцию США и стран Европы, и не видит препятствий для поставок российской нефти.

«Пакистан работает над тем, чтобы обеспечить свои энергетические потребности», — подчеркнул он.

Экономика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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