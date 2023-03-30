ЕЭК продлила повышенный порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС

Повышенный порог беспошлинного ввоза продлён до 1 октября и составит 1000 евро и 31 кг. Он будет распространяться для всех товаров, которые транспортируются в пешем порядке, либо с помощью всех видов транспорта, помимо воздушного. Если цена или вес товаров превышают обозначенные ограничения, пошлина составит 15% от стоимости, но не менее 2 евро за каждый дополнительный килограмм.