ЕЭК продлила повышенный порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила повышенный порог беспошлинного ввоза для физлиц в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на полгода. Об этом сообщает Telegram-канал ЕЭК.
Повышенный порог беспошлинного ввоза продлён до 1 октября и составит 1000 евро и 31 кг. Он будет распространяться для всех товаров, которые транспортируются в пешем порядке, либо с помощью всех видов транспорта, помимо воздушного. Если цена или вес товаров превышают обозначенные ограничения, пошлина составит 15% от стоимости, но не менее 2 евро за каждый дополнительный килограмм.
Заместитель министра экономического развития Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач заявил, что повышенный порог беспошлинного ввоза показал свою эффективность в вопросе поддержки потребителей, а также помог сохранить на рынке привычный ассортимент товаров.
«Совместно с партнерами по ЕАЭС вырабатываем критерии, которые будут учитываться при дальнейшем рассмотрении вопроса о необходимости беспошлинного порога с учетом интересов национальных производителей», – сказал он.
Ранее ЕЭК обнулил пошлину на ввоз тростникового сахара-сырца.