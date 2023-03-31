Инфляция во Франции замедлилась впервые за три месяца

По итогам марта текущего года темпы роста инфляции во Франции снизились с рекордных 7,3% в феврале до 6,6%. Увеличение потребительских цен в европейской стране замедлилось впервые за три месяца на фоне падения биржевой стоимости энергетических ресурсов, сообщает агентство Bloomberg.

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«Инфляция во Франции снизилась впервые за три месяца после прошлогоднего всплеска цен на энергоносители. Потребительские цены выросли на 6,6% в марте по сравнению с рекордными 7,3% в феврале», — говорится в материале.

При этом официальные данные по инфляции во Франции оказались незначительно выше ожиданий аналитиков, опрошенных Bloomberg. Они предполагали, что по итогам марта текущего года потребительские цены в европейской стране вырастут на 6,5%. В то же время снижение инфляции во Франции за первый весенний месяц было зафиксировано не во всех отраслях экономики, уточняется в заметке.

«Рост цен на услуги замедлился лишь незначительно — до 2,9% с 3% в январе, в то время как на промышленные товары он ускорился до 4,8% с 4,7%», — заключается в статье.