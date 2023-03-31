Минфин исполнил обязательства по евробондам с погашением в 2030 году

Минфин России исполнил обязательства на 17 млрд рублей по евробондам с погашением в 2030 году, говорится в опубликованном в пятницу на сайте финансового ведомства сообщении.

"Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательным сроком погашения в 2030 году в сумме 17 млрд рублей (эквивалент $221,1 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - говорится в сообщении.

Таким образом, обязательства по погашению части основного долга по государственным ценным бумагам Российской Федерации и их обслуживанию исполнены Минфином России в полном объеме.