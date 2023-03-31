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Минфин исполнил обязательства на 17 млрд рублей по евробондам с погашением в 2030 году

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Минфин России исполнил обязательства на 17 млрд рублей по евробондам с погашением в 2030 году, говорится в опубликованном в пятницу на сайте финансового ведомства сообщении.

Минфин исполнил обязательства по евробондам с погашением в 2030 году
© РИА Новости

"Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательным сроком погашения в 2030 году в сумме 17 млрд рублей (эквивалент $221,1 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - говорится в сообщении.

Таким образом, обязательства по погашению части основного долга по государственным ценным бумагам Российской Федерации и их обслуживанию исполнены Минфином России в полном объеме.

Выплаты выполнены в соответствии с указом президента РФ от 22 июня 2022 года №394 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте".

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