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36 минут назад

Россельхознадзор попросил Армению остановить поставки молочной продукции в РФ

Елена Прошина

Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Армении приостановить поставки молочной продукции в Россию. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Россия попросила Армению остановить поставки молочной продукции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что с 20 по 24 марта Россельхознадзор провел на молокоперерабатывающих предприятиях Армении инспекции. Сегодня, 31 марта, ветеринарные службы двух стран обсудили их результаты.

«Учитывая результаты переговоров и неудовлетворительные результаты инспекции, о которых сообщалось ранее, Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны», — говорится в сообщении.

Россельхознадзор указал, что по итогам обсуждений ветеринарная служба Армении не смогла гарантировать безопасность производимой молочной продукции для покупателей РФ. Возобновление обсудят дополнительно.

Экономика,Россельхознадзор,
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