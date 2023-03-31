Россия попросила Армению остановить поставки молочной продукции

Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Армении приостановить поставки молочной продукции в Россию. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.
Отмечается, что с 20 по 24 марта Россельхознадзор провел на молокоперерабатывающих предприятиях Армении инспекции. Сегодня, 31 марта, ветеринарные службы двух стран обсудили их результаты.
«Учитывая результаты переговоров и неудовлетворительные результаты инспекции, о которых сообщалось ранее, Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны», — говорится в сообщении.
Россельхознадзор указал, что по итогам обсуждений ветеринарная служба Армении не смогла гарантировать безопасность производимой молочной продукции для покупателей РФ. Возобновление обсудят дополнительно.