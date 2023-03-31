Россия попросила Армению остановить поставки молочной продукции

«Учитывая результаты переговоров и неудовлетворительные результаты инспекции, о которых сообщалось ранее, Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны», — говорится в сообщении.