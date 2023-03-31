СМИ раскрыли особенности надвигающегося финансового кризиса

Обозреватель Yeni Şafak Левент Йылмаз заявил, что финансовый кризис после банкротства Silicon Valley Bank продолжится в будущем.

По мнениею Йылмаза, перевод кредитов и депозитов SVB в First Citizen Bank привёл к частичному восстановлению банковских акций в Европе, но этого будет недостаточно.

«Когда же кризис, разразившийся в США, перекинулся на Credit Suisse в Европе, после чего произошло резкое падение акций Deutsche Bank, то все, естественно, стали ждать реакции Европейского центрального банка (ЕЦБ). Однако, судя по всему, в ЕЦБ нет единства мнений относительно антикризисного вмешательства, а тем временем спираль кризиса все раскручивается», – заявил обозреватель.

Он также отметил, что мартовское заседание ЕЦБ обнажило разногласия между представителями организации – некоторые из них настаивают на включении в официальное обращение особого акцента на том, что стоит ожидать повышения процентных ставок. При этом другие члены ЕЦБ выступают за более «спокойную» риторику.

Как считает Йылмаз, общественность ожидает от ЕЦБ более сдержанных решений, но медленное падение инфляции продолжает усиливать опасения. «Можно сказать, что в то время как продолжаются споры о том, как настроить центральные банки, зажатые между стабильностью цен и финансовой стабильностью словно между молотом и наковальней, ужесточение со стороны ЕЦБ будет продолжаться», – отметил он.