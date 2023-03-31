Reuters: В МВФ решили прокредитовать Украину на 15,6 млрд долларов

Выделение киевскому режиму 15,6 млрд долларов одобрил исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В пятницу совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования Украины на 15,6 млрд долларов, сообщили источники Reuters, передает РИА «Новости».
Эти средства планируется направить на удовлетворение срочных финансовых потребностей, указали в МВФ.
Отмечается, что это крупнейший кредит для Украины и первый большой пакет финансирования от МВФ для страны, участвующей в конфликте.
Ранее британские СМИ отмечали, что кредит МВФ обойдется Киеву дорого из-за надбавок к процентам.