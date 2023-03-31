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45 минут назад

Reuters: В МВФ решили прокредитовать Украину на 15,6 млрд долларов

Деловая газета "Взгляд"

Выделение киевскому режиму 15,6 млрд долларов одобрил исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Reuters: В МВФ решили прокредитовать Украину на 15,6 млрд долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятницу совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования Украины на 15,6 млрд долларов, сообщили источники Reuters, передает РИА «Новости».

Эти средства планируется направить на удовлетворение срочных финансовых потребностей, указали в МВФ.

Отмечается, что это крупнейший кредит для Украины и первый большой пакет финансирования от МВФ для страны, участвующей в конфликте.

Ранее британские СМИ отмечали, что кредит МВФ обойдется Киеву дорого из-за надбавок к процентам.

Экономика,Международный валютный фонд,
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