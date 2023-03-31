Страны БРИКС работают над созданием новой глобальной валюты

Страны БРИКС , куда входят Россия, Китай, Бразилия и Южно-Африканская Республика, намерены отойти от доллара и работают над созданием новой валюты. Об этом сообщает Trending Politics.

По данным издания, в БРИКС рассматривают данный шаг в качестве стратегии продвижения общих целей и снижения зависимости от США. Кроме того таким образом страны намерены развивать свои торговые отношения.

В издании напомнили, что в странах БРИКС проживает 40% населения мира (3,1 миллиарда человек). Также их ВВП составляет свыше 20% мирового ВВП в 40 триллионов долларов. В связи с этим Trending Politics указывает на то, что альянс представляет угрозу для США, поскольку является «силой, с которой нужно считаться» и отход от доллара может иметь «значительные последствия для мировой финансовой системы».