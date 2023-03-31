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52 минуты назад

Страны БРИКС работают над созданием новой глобальной валюты

Елена Прошина

Страны БРИКС, куда входят Россия, Китай, Бразилия и Южно-Африканская Республика, намерены отойти от доллара и работают над созданием новой валюты. Об этом сообщает Trending Politics.

Страны БРИКС работают над созданием новой глобальной валюты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, в БРИКС рассматривают данный шаг в качестве стратегии продвижения общих целей и снижения зависимости от США. Кроме того таким образом страны намерены развивать свои торговые отношения.

«Нью-Дели, Пекин и Москва — это государства, которые создают многополярный мир, одобряемый большинством правительств», — приводятся в материале слова российского чиновника.

В издании напомнили, что в странах БРИКС проживает 40% населения мира (3,1 миллиарда человек). Также их ВВП составляет свыше 20% мирового ВВП в 40 триллионов долларов. В связи с этим Trending Politics указывает на то, что альянс представляет угрозу для США, поскольку является «силой, с которой нужно считаться» и отход от доллара может иметь «значительные последствия для мировой финансовой системы».

Экономика,БРИКС,
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